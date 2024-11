NOTICE OF DÁIL ELECTION / FÓGRA TOGHCHÁIN DÁLA

CONSTITUENCY OF WATERFORD

Pursuant to a writ issued to me by the Clerk of Dáil Éireann I am about to proceed to the election of four (4) member(s) of the Dáil for this constituency.

Nomination papers may be obtained from the address below during the usual office hours.

A person may nominate himself/herself as a candidate or may, with his/her consent, be nominated by a proposer who is registered as a Dáil elector in the constituency.

A nomination paper from a candidate of a registered political party must have a certificate of political affiliation attached which must be produced to me with his/her completed nomination paper.

If no certificate is attached, the candidate must, before the latest time for receiving nominations, either-

secure 30 assents to the nomination by way of statutory declarations by Dáil electors registered in the constituency (forms available from me or the registration authority), or

make a deposit of €500 (deposit may also be made on the candidate’s behalf).

Details of these requirements are set out in the Electoral (Amendment) Act 2007.

The latest time for receiving nominations is 12 noon on Saturday 16th November 2024

Completed nomination papers may be delivered to me in person by the candidate or his/her proposer at any time when I am at my office, from 10am on the 14th day of November 2024 , until 12 noon on the last day for receiving nominations.

I am required by law to attend to receive nominations between 10am and 12 noon and between 2pm and 5pm on the 14th day of November 2024 , and between 10am and 12 noon on the 16th day of November, 2024

If the election is contested, a poll will be taken on the 29th day of November 2024, between the hours of 7.00 a.m. and 10.00 p.m.

MICHELLE O’CONNELL

Returning Officer

Address The Courthouse,

Catherine Street,

Waterford,

X91 XR1W.

Date: 11/11/2024

DÁILCHEANTAR PHORT LÁIRGE

De bhun eascaire a d’eisigh Cléireach Dháil Éireann domsa táim ar tí dul i mbun toghadh ceathar (4) Teachta Dála don dáilcheantar seo.

Féadfar páipéir ainmniúcháin a fháil ón seoladh thíos i rith na ngnáthuaireanta oifige.

Féadfaidh duine é/í féin a ainmniú mar iarrthóir nó féadfaidh tairgeoir a bheidh cláraithe mar thoghthóir Dála sa dáilcheantar é/í a ainmniú, lena chead/lena cead.

Ní mór deimhniú cleamhnachta polaitíochta a bheith ag gabháil le páipéar ainmniúcháin iarrthóra de chuid páirtí polaitíochta cláraithe, agus caithfear an deimhniú sin a thabhairt ar aird dom in éineacht leis an pháipéar ainmniúcháin líonta.

Mura mbíonn deimhniú ag gabháil leis ní mór don iarrthóir, roimh an tráth is déanaí chun glacadh le hiarratais

30 aontú a bheith faighte aige nó aici le haghaidh an ainmniúcháin trí dhearbhuithe reachtúla ó thoghthóirí Dála a bheidh cláraithe sa dáilcheantar (tá foirmeacha le fáil uaimse nó ón údarás clárúcháin), nó

€500 d’éarlais a leagan síos (is féidir éarlais a leagan síos ar son iarrthóra chomh maith).

Tá na sonraí faoi na riachtanais seo leagtha amach san Acht Toghcháin (Leasú) 2007.

Is é an t-am is déanaí chun ainmniúcháin a ghlacadh isteach an 12 a chlog meán lae an 16ú la de mhí na Samhna 2024,

Féadfaidh an t-iarrthóir nó a thairgeoir páipéir ainmniúcháin agus iad comhlánaithe a sheachadadh domsa go pearsanta aon tráth a mbeidh mé i m’oifig, ó 10 a chlog ar maidin an 14ú la de mhí na Samhna 2024 , go dtí 12 a chlog meán lae ar an lá deiridh chun ainmniúcháin a ghlacadh.

Éilítear orm de réir dlí a bheith i láthair chun ainmniúcháin a ghlacadh idir 10 a chlog ar maidin agus 12 a chlog meán lae agus idir 2 a chlog agus 5 a chlog sa tráthnóna an 14ú la de mhí na Samhna 2024 agus idir 10 a chlog ar maidin agus 12 a chlog sa tráthnóna an 16ú la de mhí na Samhna 2024,

Má théitear in iomaíocht sa toghchán, beidh vótaíocht ann an 29ú lá de mhí na Samhna 2024, idir 7.00 a chlog ar maidin agus 10.00 a chlog sa tráthnóna.

MICHELLE O’CONNELL

Ceann Comhairimh

Seoladh Teach na Cuirte,

Sráid Chaitriona,

Port Láirge,

X91 XR1W.

Dáta 11/11/2024