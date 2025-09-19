Be part of the Big Beach Clean in An Rinn   Saturday, 20 September

All are welcome to Glanadh Mór na dTránna – Big Beach Clean on Saturday, 20 September from 11.00 am -1.00 pm as part of An Taisce Clean Coasts in An Rinn.
Bags and gloves will be provided at the car parks at the beach of your choice in one of the four locations: the Cunnigar, Poll a’ Phúca, Ballinagoul and Helvick. Bring the kids too!
Check out Coiste Maisithe na Rinne on facebook for further info.
Beidh gach eolas ar fáil ar leathanach facebook Coiste Maisithe na Rinne. Eolas: 086-8134597; info@joanclancygallery.com.
Photo 1: Roinnt den slua ag bailiú bruscar ar thrá Bhaile na nGall. Some of the volunteers at the 2023 Big Beach Clean –Glanadh Mór na dTránna in Baile na nGall: Anastasia Susuico , Leia and Koa Susuico, Lily Gierczewski, Tomás Ó hÓgain, Paddy Ó Ceallaigh, Anne Hennessy, Paud Ó Cuirrín and Barry Coughlan. (Cabríní de Barra).
Photo 2: Brenda Kirley, Edwina Coman Clean Coast Travel & Environmental Education Unit Officer, and Anne Whelan in Helvick for Glanadh Mór na dTránna 2023. (Tomás Ó hÓgáin).
Photo 3: Dónal Ó Murchadha, Detta Breathnach agus Breege Uí Mhurchadha ag Poll a’ Phúca do Ghlanadh Mór na dTránna 2023. (Cabríní de Barra).
Photo 4: Grzegorz Bury Vel Burym, Joan Clancy, Ann Uí Chionnfhaolaidh and her daughter Bríd Ní Chionnfhaolaidh at the Cunnigar for Glanadh na dTránna – Big Beach Clean 2023. (Cabríní de Barra).